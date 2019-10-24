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Abu Dabi Grand Slam Judo Turnuvası

4 dakika önce

Abu Dabi Grand Slam Judo Turnuvası'nın ilk gününde tatamiye çıkan üç Türk sporcu da elendi.

Abu Dabi Grand Slam Judo Turnuvası, System.String[]

Abu Dabi Grand Slam Judo Turnuvası'nın ilk gününde tatamiye çıkan üç Türk sporcu da elendi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kota puanı kazandıran turnuvanın ilk gününde kadınlarda 48 kiloda Gül Kader Şentürk ve 52 kiloda İrem Korkmaz'ın ilk turda rakiplerine yenilerek elendiği ifade edildi.

Erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş'un ilk turu maç yapmadan geçtiği turnuvaya ikinci turda rakibine yenilerek veda ettiği kaydedildi.

Turnuvanın ikinci gününde yarın erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu ve 81 kiloda Vedat Albayrak'ın mücadele edeceği aktarıldı.

Abu Dabi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:26 Kaynak: AA
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