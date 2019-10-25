Abu Dabi Grand Slam Judo Turnuvası'nın ikinci gününde tatamiye çıkan Bilal Çiloğlu, altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kota puanı kazandıran turnuvada erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu altın madalyaya ulaştı.

Çiloğlu ilk tur karşılaşmasında Avustralyalı Calvin Knoester'ı, ikinci turda Moldovalı Victor Strepu'yu, üçüncü turda Moğol rakibi Odbayar Ganbaatar'ı, çeyrek finalde Belçikalı D. Van Tichelt'i ve yarı finalde Alman Igor Wandtke'yi ipponla yenerek finale çıktı. Çiloğlu, finalde Kanadalı Arthur Margelidon'u waza-ari puanıyla yenerek birincilik kürsüsünde yer aldı.

Turnuvada 81 kiloda mücadele eden milli sporcu Vedat Albayrak da bronz madalyanın sahibi oldu.

İlk turu bay geçen Albayrak, ikinci maçında İzlandalı Sveinbjörn Iura'yı, üçüncü turda Brezilyalı Joao Macedo'yu altın skorla, çeyrek finalde Özbek Kamoliddin Rasulov'u ipponla yenerek adını yarı finale yazdırdı. Milli sporcu bu turda Koreli M.Jin Lee'ye yenildi ve bronz madalya mücadelesine kaldı. Vedat Albayrak, Hollandalı Frank de Wit'i ipponla yenerek bronz madalya aldı.

Grand Slam maçlarının son gününde kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Cemal Erdoğan kürsü mücadelesi verecek.