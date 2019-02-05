Abu Dabi Prensi Muhammed Bin Zayid'in Papa Önünde El Pençe Durmasına İslam Dünyasından Tepki

Osmanlı'ya işgalci diye hakaret eden, Mısır'daki darbeyi destekleyen, Müslüman Kardeşleri terör örgütü olarak gören Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid'in Papa'nın önünde el pençe divan durması tepkiye neden oldu.

Osmanlı'ya işgalci diye hakaret eden, Mısır'daki darbeyi destekleyen, Müslüman Kardeşleri terör örgütü olarak gören Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid'in Papa'nın önünde el pençe divan durması tepkiye neden oldu.



Fransız yazar George Malbrunot, La Figaro gazetesinde yer alan bir makalesinde Birleşik Arap Emirlikleri Başkenti Abu Dabi'nin Katoliklik dahil diğer dinlere müsamahalı davranırken İslami teşkilatlarla mücadeleyi birinci sıraya koyduğunu yazdı. Malbrunot, Abu Dabi'nin İslami teşkilatlara karşı mücadelesinin yalnızca El Kaide, DAEŞ ve Hizbullah'la sınırlı kalmadığını, Fransa'daki Müslümanlar tarafından tanınan İslami teşkilatları da kara listeye aldığını belirtti.



Yazar, Abu Dabi'nin, 2019 yılını hoşgörü yılı olarak ilan etmesine rağmen Asya Kupası'nda şampiyon olan Katar'ın seyircilerinin Kupa Finaline katılmalarına müsamaha göstermediğine dikkat çekti. Malbrunot, BAE'nin cuma vaaz ve hutbelerini de kontrol altına aldığını yazdı.



Yazar Malbrunot, BAE'nin Batı ile, dinlerarası diyalog gibi bazı değerleri paylaşır gibi göründüğünü de belirterek, El Ezher Şeyhinin Papa'nın ziyaretinde hazır bulunmasının bir tesadüf olmadığını, çünkü, Abu Dabi'nin Abdulfettah Sisi yönetimi altındaki Mısır'a, Müslüman Kardeşlerle mücadelesine mali destek de sağladığını belirtti.



BAE'nin geçtiğimiz Aralık ayında Şam'da ilk büyükelçilik açan ülke olduğunu kaydeden yazar, BAE'nin demokrasiyi desteklemek ya da Beşir Esad'a karşı bir düşmanlığı olmadığı onun düşmanlığının Müslüman Kardeşler'e karşı olduğunun altını çizdi. - ABU DABİ

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