Abu Dabi Veliaht Prensi ile Pakistan Başbakanı bölgesel gelişmeleri görüştü - Son Dakika

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul ettiği bildirildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Veliaht Prens Bin Zayid, Pakistan Başbakanı Şerif ile başkent Abu Dabi'deki Eş-Şati Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, "iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra iki ülke arasında geçmişe uzanan ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirme yollarının ele alındığı" belirtildi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, BAE'nin "bölgede barışa ve istikrara yönelik atılan her adımı desteklediğini" ifade etti.

Şerif ise görüşmede, BAE'nin Pakistan'ın çeşitli alanlarda gelişimine büyük destek sağlamasının ele alındığını açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şerif, 11 Nisan'da göreve başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini 28 Nisan'da Suudi Arabistan'a gerçekleştirmişti.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.