Abu Dabi Veliaht Prensi ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ikili ilişkileri görüştü - Son Dakika
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Abu Dabi Veliaht Prensi ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ikili ilişkileri görüştü

12.03.2022 11:40
Abu Dabi Veliaht Prensi ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ikili ilişkileri görüştü

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan iki ülke ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi.

BAE haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Al Nahyan ile Burhan başkent Abu Dabi'deki Eş-Şati Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri, bu ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirmenin yolları, ortak öneme sahip konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Al Nahyan, Sudan'da siyasi sürecin karşılaştığı zorlukların aşılması ve ulusal uzlaşının sağlanması için geçiş dönemi ortakları arasındaki diyaloğun önemine vurgu yaptı.

Burhan da iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğinden söz ederek, BAE'nin geçiş döneminde ülkesine verdiği desteği takdir ettiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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