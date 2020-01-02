Abu Dabi Veliaht Prensi'nden Pakistan'a ziyaret - Son Dakika

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, bir günlük resmi ziyaret için Pakistan'a geldi.

Al Nahyan ve beraberindeki heyet, Nur Han Hava Üssü'nde Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından karşılandı.

Başbakanlık'ta bire bir ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Al Nahyan, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostum Han'la iki ülke çıkarları doğrultusunda bölgesel ve uluslararası konuları ele almanın yanında ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştük." ifadelerini kullandı.

Ulusal medyanın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerine göre Al Nahyan, hubara toy kuşu avlamak için Pakistan'a geldi.

Pakistan'da türü koruma altında bulunan hubara toy kuşlarının avlanması yasak ancak hükümet avlanma için lisans verebiliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İslamabad Büyükelçisi Hamad Obaid Alzaabi, Al Nahyan-Han görüşmesine ilişkin, "Görüşme, iki kardeş ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla yapıldı." ifadesini kullandı.

Al Nahyan, geçen yıl 6 Ocak'ta da Pakistan'ı ziyaret etmiş, görüşmenin ardından BAE, Pakistan'a verilecek 3 milyar dolarlık krediyi onaylamıştı.