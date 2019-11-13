Son Dakika Haberleri: Abu Dabi Veliaht Prensi'nin eski danışmanı Körfez krizinin çözümünü müjdeledi
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Abu Dabi Veliaht Prensi'nin eski danışmanı Körfez krizinin çözümünü müjdeledi

6 saat önce

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensinin eski Danışmanı Profesör Dr. Abdulhalık Abdullah, Körfez krizinin çözümünde önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

Abu Dabi Veliaht Prensi'nin eski danışmanı Körfez krizinin çözümünü müjdeledi, System.String[]

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensinin eski Danışmanı Profesör Dr. Abdulhalık Abdullah, Körfez krizinin çözümünde önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

Eski danışman Abdullah, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Size Körfez anlaşmazlığının beklenenden daha erken çözülmesi için önemli gelişmeler olduğunu müjdeliyorum." ifadelerini kullandı.

Abdullah, söz konusu ifadelerine ise açıklık getirmedi.

Katar diyalog kapısını açmıştı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani 5 Kasım'da, Katar Şura Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkesine yönelik ablukanın etkilerini geride bırakmayı başardıklarını, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki sorunları çözmek için diyaloğa hazır olduklarını belirtmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır el-Muhammed es- Sabah da Katar Emiri'nin açıklamasının ardından, yakın dönemde Körfez krizinde istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduklarını, ülkesinin de ara buluculuk çabalarını sürdüreceğini ifade etmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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