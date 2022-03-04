Abu Dabi Veliaht Prensi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Abu Dabi Veliaht Prensi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

04.03.2022 21:13
Abu Dabi Veliaht Prensi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya-Ukrayna krizini konuştu.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya-Ukrayna krizini konuştu.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Zelenskiy, Bin Zayid'e Ukrayna kriziyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Bin Zayid de Ukrayna krizinin, tarafların ulusal güvenliği ve çıkarları çerçevesinde müzakere, diyalog ve barışçıl yolla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, BAE'nin krizin barışçıl bir şekilde çözülmesi yönünde atılacak her adımı desteklediğini ve Ukrayna'daki krizden etkilenen sivillere yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

İkili ayrıca bir dizi bölgesel ve uluslararası konuları el aldı.

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Kaynak: AA

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