Abu Dabi'ye saldırıda yaralananlardan 2'si Mısırlı - Son Dakika

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye düzenlediği saldırıda yaralananlar arasında 2 Mısırlının yer aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BAE Dışişleri Bakanlığının, Mısır'ın Abu Dabi Büyükelçiliğine, saldırıda yaralananlar arasında Mısır uyruklu 2 kişinin bulunduğu bilgisini ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, yaralılara tıbbi müdahalenin yapıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Saldırıda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine 17 Ocak'ta düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurmuştu.

BAE Dışişleri Bakanlığı ise saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin BAE topraklarını ve sivil tesisleri hedef alan saldırısını kınıyoruz. Bu saldırı cezasız kalmayacak. BAE, bu terör saldırılarına ve gerilimin tırmandırılmasına karşı cevap hakkını saklı tutmaktadır." ifadelerini kullanmıştı.