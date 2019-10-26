Abu Dhabi Judo Grand Slam'da Bilal Çiloğlu Türkiye'ye altın madalya sevinci yaşattı
1 saat önce
Abu Dhabi'de gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde Bilal Çiloğlu altın madalya kazanırken diğer bir milli judokamız Vedat Albayrak ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Abu Dhabi'de gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde Bilal Çiloğlu altın madalya kazanırken diğer bir milli judokamız Vedat Albayrak ise bronz madalyanın sahibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:42
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