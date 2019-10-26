Son Dakika Haberleri: Abu Dhabi Judo Grand Slam'da Bilal Çiloğlu Türkiye'ye altın madalya sevinci yaşattı
Son Dakika Dünya Abu Dhabi Judo Grand Slam'da Bilal Çiloğlu Türkiye'ye altın madalya sevinci yaşattı

Abu Dhabi Judo Grand Slam'da Bilal Çiloğlu Türkiye'ye altın madalya sevinci yaşattı

1 saat önce

Abu Dhabi'de gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde Bilal Çiloğlu altın madalya kazanırken diğer bir milli judokamız Vedat Albayrak ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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Abu Dhabi'de gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde Bilal Çiloğlu altın madalya kazanırken diğer bir milli judokamız Vedat Albayrak ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Abu Dhabi Judo Grand Slam'da Bilal Çiloğlu Türkiye'ye altın madalya sevinci yaşattı

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:42 
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