Son Dakika Haberleri: Abu Dhabi Judo Grand Slam'da Bilal Çiloğlu Türkiye'ye altın madalya sevinci yaşattı
Son Dakika Spor Abu Dhabi Judo Grand Slam'da Bilal Çiloğlu Türkiye'ye altın madalya sevinci yaşattı

Abu Dhabi Judo Grand Slam'da Bilal Çiloğlu Türkiye'ye altın madalya sevinci yaşattı

1 saat önce

Abu Dhabi'de gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde Bilal Çiloğlu altın madalya kazanırken diğer bir milli judokamız Vedat Albayrak ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Abu Dhabi Judo Grand Slam'da Bilal Çiloğlu Türkiye'ye altın madalya sevinci yaşattı, System.String[]

Abu Dhabi Judo Grand Slam Turnuvası'nın ikinci gününde Slovenyalı Olimpiyat Şampiyonu Tina Trstenjak güne damgasını vurdu. Slovenyalı judoka eleme maçlarındaki başarısını finalde de sergiledi. Trstenjak Pan American Şampiyonu Kübalı rakibi Maylin Del Toro Carvajal'i yenerek beşinci Grand Slam altın madalyasını kazandı. Slovenyalı judokanın altın madalyasını Şarika Kenti Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Konseyi Genel Sekreteri Eisa Hilal Az-Hazami takdim etti.



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"Kolay gibi görünse de aslında hiçbir şey kolay değil. Sadece fırsat yakaladığım zaman doğru hamleyi yapıyorum. Bu sefer doğru fırsatı elde ettiğim için çok mutluyum."


Tina Trstenjak

Slovenyalı judoka


Erkekler -73 kilo kategorisinde ise milli sporcumuz Bilal Çiloğlu altın madalyanın sahibi oldu. Kıyasıya geçen finalde Kanadalı Arthur Margelidon'u 30 saniyede kouchi gake ile alt eden Çiloğlu, Türkiye'ye 6 yıl aradan sonra Grand Slam altın madalyası almanın gururunu yaşattı. Milli sporcumuzun altın madalyasını Uluslarası Teqball Federasyonu Başkanı Victor Huszar takdim etti.

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Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:44 
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