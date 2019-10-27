Abu Dhabi Judo Grand Slam nefes kesen maçlara sahne oldu
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Abu Dhabi'de gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nın son gününde Hollanda, Güney Kore, Slovenya ve İspanya altın madalya kazandı
Abu Dhabi Grand Slam Turnuvası'nın üçüncü gününde Hollandalı Roy Meyer güne damgasını vurdu.
Eleme maçlarında mükemmel bir performans gösteren Meyer finalde Ukraynalı Yakiv Khammo'yu ipponla saf dışı bırakarak zafere uzandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:14
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