Son Dakika Haberleri: Abu Dhabi Judo Grand Slam nefes kesen maçlara sahne oldu
Son Dakika Spor Abu Dhabi Judo Grand Slam nefes kesen maçlara sahne oldu

Abu Dhabi Judo Grand Slam nefes kesen maçlara sahne oldu

31 dakika önce

Abu Dhabi'de gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nın son gününde Hollanda, Güney Kore, Slovenya ve İspanya altın madalya kazandı

Abu Dhabi Judo Grand Slam nefes kesen maçlara sahne oldu, System.String[]

Abu Dhabi Grand Slam Turnuvası'nın üçüncü gününde Hollandalı Roy Meyer güne damgasını vurdu.


Eleme maçlarında mükemmel bir performans gösteren Meyer finalde Ukraynalı Yakiv Khammo'yu ipponla saf dışı bırakarak zafere uzandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gustavo Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı
Aykut Kocaman'dan hem gollere hem hakeme tepki! Ersun Yanal'dan 5-1'lik galibiyet açıklaması: Mesaj verdiğimiz için mutluyum Lewandowski'nin rekor kırdığı maçta Bayern Münih rahat kazandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 01:45:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abu Dhabi Judo Grand Slam nefes kesen maçlara sahne oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]