Son Dakika Haberleri: Abu Dhabi Judo Grand Slam Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor
Son Dakika Spor Abu Dhabi Judo Grand Slam Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor

Abu Dhabi Judo Grand Slam Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor

1 saat önce

Abu Dhabi'de gerçekleşen Judo Grand Slam Turnuvası'nın ilk gününde Kazakistan, İtalya, Kosova, Kuzey Kore ve Ukrayna altın madalya kazandı.

Abu Dhabi Judo Grand Slam Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor, System.String[]

Abu Dhabi bir kez daha Judo Grand Slam Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor.


Erkekler -60 kilo klasmanında Kazakistanlı Gusman Kyrgyzbayev bir kontra atakla Fransız rakibi Walide Khyar'ı saf dışı bırakarak altın madalyaya uzandı. Kazak judokanın altın madalyasını Birleşik Arap Emirlikleri Judo Federasyonu Başkanı Mohamed Bin Taloob Al Derai takdim etti.

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Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:13 
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