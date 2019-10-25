Abu Dhabi Judo Grand Slam Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor

Abu Dhabi bir kez daha Judo Grand Slam Turnuvası'na ev sahipliği yapıyor.



Erkekler -60 kilo klasmanında Kazakistanlı Gusman Kyrgyzbayev bir kontra atakla Fransız rakibi Walide Khyar'ı saf dışı bırakarak altın madalyaya uzandı. Kazak judokanın altın madalyasını Birleşik Arap Emirlikleri Judo Federasyonu Başkanı Mohamed Bin Taloob Al Derai takdim etti.