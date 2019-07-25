ABU Global News Forum, TRT ev sahipliğinde düzenlenecek
1 saat önce
Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU) Global News Forum, 30-31 Temmuz'da Swissotel The Bosphorus'ta düzenlenecek.
Asya Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:05 Kaynak: AA
Pasifik Yayın Birliği (ABU) Global News Forum, 30-31 Temmuz'da Swissotel
The Bosphorus'ta düzenlenecek.
ABU'ya üye kamu yayıncılarının katılımıyla bu yıl TRT'nin ev sahipliğinde beşincisi gerçekleştirilecek forumun teması "Gazetecilikte Güven ve Doğruluk" olarak belirlendi.
Açılışını TRT Genel Müdürü ve ABU Başkan Yardımcısı İbrahim Eren
'in yapacağı forum kapsamında, 4 oturum ve 1 master class düzenlenecek.
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