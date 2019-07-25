Son Dakika Haberleri: ABU Global News Forum, TRT ev sahipliğinde düzenlenecek
Son Dakika Güncel Haber

ABU Global News Forum, TRT ev sahipliğinde düzenlenecek

1 saat önce

Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU) Global News Forum, 30-31 Temmuz'da Swissotel The Bosphorus'ta düzenlenecek.

ABU Global News Forum, TRT ev sahipliğinde düzenlenecek, System.String[]
Asya Pasifik Yayın Birliği (ABU) Global News Forum, 30-31 Temmuz'da Swissotel The Bosphorus'ta düzenlenecek.
ABU'ya üye kamu yayıncılarının katılımıyla bu yıl TRT'nin ev sahipliğinde beşincisi gerçekleştirilecek forumun teması "Gazetecilikte Güven ve Doğruluk" olarak belirlendi.
Açılışını TRT Genel Müdürü ve ABU Başkan Yardımcısı İbrahim Eren'in yapacağı forum kapsamında, 4 oturum ve 1 master class düzenlenecek.
Swissotel, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 25 Temmuz 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Geri sayım başladı! DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DGS sonucu sorgula! Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı Son dakika! İşte Merkez Bankasının faiz kararına doların ilk tepkisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 15:08:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABU Global News Forum, TRT ev sahipliğinde düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]