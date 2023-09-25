Abur cubur ile sağlığınız bozuluyor! Depresyon riski katlanıyor

Abur cubur olarak bilinen yiyecek ve içecekler lezzetiyle cezbediyor. Ancak yapay olarak üretilen bu ürünler sağlığı tehdit ediyor. Aşırı işlenmiş yiyecekler, özellikle de yapay olarak tatlandırılmış ürünler, depresyona yakalanma riskinin artmasına neden oluyor.

JAMA tıp dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, işlenmiş yiyeceklerin depresyonla ilişkisi araştırıldı. ABD merkezli araştırmacılar dört yıllık bir süre boyunca yaklaşık 30.000 orta yaşlı kadın hemşireyi izledi.

İŞLENMİŞ GIDALAR DEPRESYONU TETİKLİYOR

Elde edilen bulgulara göre, günde dokuz porsiyon ultra işlenmiş gıda yiyen katılımcılar arasında, dört porsiyon veya daha az tüketenlere kıyasla depresyona yakalanma riskinde %50 artış vardı. Çok fazla yapay tatlandırıcılı içecek içenlerin depresyona girme riski daha yüksek oldu.

Bilim insanları, ultra işlenmiş gıdaları depresyonla ilişkilendiren mekanizmayı bilmemekle birlikte, yapay tatlandırıcıların beyinde purinerjik iletimi tetiklediği ve bunun da depresyonda rol oynayabileceği ileri sürüdü.

Ultra işlenmiş gıdalar beş veya daha fazla bileşen içerir ve genellikle yapay renkler ve tatlar içerir. Bu ürün örnekleri arasında sosisli sandviçler, kahvaltılık gevreklerin çoğu, dondurulmuş yemekler, fast food ve alkolsüz içecekler yer alır.

Kaynak: Jama Medical Journal