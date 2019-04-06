Son Dakika Haberleri: Aç Ayılar İlçe Merkezine İndi

Aç Ayılar İlçe Merkezine İndi

1 saat önce

Aç ayılar ilçe merkezine indiKARS - Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan anne ve yavru boz ayı, cadde ve sokaklarda yiyecek aradı.

Aç ayılar ilçe merkezine indi

KARS - Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan anne ve yavru boz ayı, cadde ve sokaklarda yiyecek aradı. Sarıçam Ormanları arasında yavan hayata da ev sahipliği yapan Sarıkamış'ta, kış uykusundan uyanan anne ve yavru boz ayı ilçe merkezine indi.
İlçede aç kalan ayılar yiyecek aradı. Anne ve yavru ayıyı gören vatandaşlar Doğa Koruma ve güvenlik güçlerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik ekipleri vatandaşları ayılara yaklaştırmadı. Doğa Koruma ekipleri anne ve yavru boz ayıya yemeleri için ekmek bıraktı.
Vatandaşlardan Hasan Cellat, ayıların kış uykusundan uyandığını ifade ederek, "Şuanda ayılar uykusundan uyanır uyanmaz ilçeye geldiler. Doğa Koruma ekipleri geldi onları doyurdu. İnsanların yaşam alanına giren ayılar tehlike arz ediyor bu yüzden insanları uyarmak için burada güvenlik ekipleri de görevini yapıyor, tabi karında yumuşak olmasından dolayı ayılar yürümekte zorlanıyorlar" dedi.
Doğa Koruma ekipleri anne ve yavru ayıya ekmek vererek karnını doyurdu. Başıboş köpekler ayıyı bir türlü rahat bırakmazken, havlayan köpeklerden rahatsız olan ayılar karnını doyurduktan bir süre sonra bölgeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:04 Kaynak: İHA

Sarıçam, Sarıkamış, Anne, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kış Uykusundan Uyanan Bozayı, Yavrusunu İlçe Turuna Çıkardı Aç Ayılar Uykudan Uyanır Uyanmaz İlçe Merkezine İndi Amasya'da Cezaevi Firarisini, Arkasında Saf Tutan Polis Müdürü Tanıdı Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 16:32:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aç Ayılar İlçe Merkezine İndi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]