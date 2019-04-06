Aç Ayılar Uykudan Uyanır Uyanmaz İlçe Merkezine İndi
20 dakika önce
Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan anne ve yavru boz ayı, cadde ve sokaklarda yiyecek aradı.
Sarıkamış
'ta kış uykusundan uyanan anne ve yavru boz ayı, cadde ve sokaklarda yiyecek aradı. Sarıçam
Ormanları arasında yavan hayata da ev sahipliği yapan Sarıkamış'ta, kış uykusundan uyanan anne ve yavru boz ayı ilçe merkezine indi.
İlçede aç kalan ayılar yiyecek aradı. Anne
ve yavru ayıyı gören vatandaşlar Doğa Koruma ve Güvenlik güçlerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik ekipleri vatandaşları ayılara yaklaştırmadı. Doğa Koruma ekipleri anne ve yavru boz ayıya yemeleri için ekmek bıraktı.
Vatandaşlardan Hasan Cellat, ayıların kış uykusundan uyandığını ifade ederek, "Şuanda ayılar uykusundan uyanır uyanmaz ilçeye geldiler. Doğa Koruma ekipleri geldi onları doyurdu. İnsanların yaşam alanına giren ayılar tehlike arz ediyor bu yüzden insanları uyarmak için burada güvenlik ekipleri de görevini yapıyor, tabi karında yumuşak olmasından dolayı ayılar yürümekte zorlanıyorlar" dedi.
Doğa Koruma ekipleri anne ve yavru ayıya ekmek vererek karnını doyurdu. Başıboş köpekler ayıyı bir türlü rahat bırakmazken, havlayan köpeklerden rahatsız olan ayılar karnını doyurduktan bir süre sonra bölgeden ayrıldı. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:21 Kaynak: İHA
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