Son Dakika Haberleri: Aç ayının çöp konteynerini kibarca çaldığı görüntüler şaşırttı
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Aç ayının çöp konteynerini kibarca çaldığı görüntüler şaşırttı

20 dakika önce

ABD'in Colorado eyaletinde bir boz ayının hiçbir şeye zarar vermeden çöp konteynerini çaldığı video görenleri şaşırttı.

ABD'in Colorado eyaletinde bir boz ayının hiçbir şeye zarar vermeden çöp konteynerini çaldığı video görenleri şaşırttı. Çöp kutusunu açamayan ayının daha fazla zorlamadan çöp konteynerine alarak olay yerinden uzaklaşması dikkat çekiyor
Aç ayının çöp konteynerini kibarca çaldığı görüntüler şaşırttı
Amerika Birleşik Devletleri, Colorado, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:42 
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