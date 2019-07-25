Aç ayının çöp konteynerini kibarca çaldığı görüntüler şaşırttı
20 dakika önce
ABD'in Colorado eyaletinde bir boz ayının hiçbir şeye zarar vermeden çöp konteynerini çaldığı video görenleri şaşırttı.
ABD'in Colorado
eyaletinde bir boz ayının hiçbir şeye zarar vermeden çöp konteynerini çaldığı video görenleri şaşırttı. Çöp kutusunu açamayan ayının daha fazla zorlamadan çöp konteynerine alarak olay yerinden uzaklaşması dikkat çekiyor
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:42
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