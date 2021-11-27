Burası Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ…
Bölgedeki ormanlık alanda yaşayan ve yiyecek bulma sıkıntısı çeken ayı ailesi çareyi Sarıalan'daki yerleşim birimine inmekte buldu.
Es//
Buldukları çöp konteynerlerini karıştırarak yiyecek bulmaya çalışan anne ayı ve 2 yavrusu çevredelki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Ses//00: 26-00: 40
Karınlarını doyurduktan sonra buldukları yiyeceklerin bir kısmında yanlarına alan sevimli ayılar, ormana doğru gözden kayboldu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Aç kalan ayı ailesi şehre indi - Son Dakika