Aç kalan ayı ailesi şehre indi - Son Dakika

Buldukları çöp konteynerlerini karıştırarak yiyecek bulmaya çalışan anne ayı ve 2 yavrusu çevredelki bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek

20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!

Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür!