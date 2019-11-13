Son Dakika Haberleri: Aç kalan ayı akaryakıt istasyonuna indi
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Aç kalan ayı akaryakıt istasyonuna indi

6 saat önce

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde aç kalan ayı, akaryakıt istasyonuna indi.

Aç kalan ayı akaryakıt istasyonuna indi, System.String[]

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde aç kalan ayı, akaryakıt istasyonuna indi. Güvenlik kameralarınca görüntülenen ayı, çalışanları görünce hızla kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Azdavay ilçesi Pınarbaşı yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları akşam saatlerinde dinlendikleri sırada ormanlık alandan inen bir ayının istasyona indiğini gördü. Uzun süre istasyon içinde dolaşan ayı, istasyon binası içindeki işçileri görünce hızla kaçarak gözden kayboldu.

Ayının istasyona gelme anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde istasyona gelen ayı, bir süre gezindikten sonra iş yeri içindeki çalışanları görünce hızla kaçarak gözden kayboluyor.

(İHA)

Pınarbaşı, Kastamonu, Azdavay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
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