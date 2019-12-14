Aç kalan ayı, çöp konteynırında yiyecek aradı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aç kalan ayı, çöp konteynırında yiyecek aradı - Son Dakika

Aç kalan ayı, çöp konteynırında yiyecek aradı

7 saat önce

Kastamonu'nun Ilgaz Dağı Milli Park bölgesinde aç kalan ayı, otel alanlarına inerek çöp konteynerden yiyecek aradı.

Kastamonu'nun Ilgaz Dağı Milli Park bölgesinde aç kalan ayı, otel alanlarına inerek çöp konteynerden yiyecek aradı.

Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda aç kalan bir ayı, yiyecek bulabilmek için otellerin bulunduğu bölgeye indi. Gözüne ilişen çöp konteynerinden yiyecek bir şeyler arayan ayının o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde ayının bir süre çöp konteynerinden yiyecek aradığı görülüyor. Ancak umduğunu bulamayınca şansını bu kez çöp konteynerini devirerek deniyor. Yiyecek bulmakta zorlanan ayı, çevrede bulunan köpeklerin tepki vermesi üzerine bulunduğu yerden ormanlık alana doğru uzaklaşıyor.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

Aç kalan ayı, çöp konteynırında yiyecek aradı

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
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