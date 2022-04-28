Aç kalan ayılar yayladaki işletmeyi talan etti - Son Dakika
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Aç kalan ayılar yayladaki işletmeyi talan etti

28.04.2022 18:22
Aç kalan ayılar yayladaki işletmeyi talan etti

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aç kalan ayılar, girdikleri yayladaki işletmeyi talan etti.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aç kalan ayılar, girdikleri yayladaki işletmeyi talan etti.

Olay, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Badara Yaylası'nda meydana geldi. Kardan kapanan yayla yolunun açılmasının ardından yaylaya çıkan işletme sahipleri, işletmenin ayılar tarafından talan edildikleriyle karşılaştı. Vatandaşlar kar nedeniyle kapanan yayla yollarının bir an önce açılabilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

(Ali Maşalacı - İHA)

Aç kalan ayılar yayladaki işletmeyi talan etti
Aç kalan ayılar yayladaki işletmeyi talan etti
Aç kalan ayılar yayladaki işletmeyi talan etti
Aç kalan ayılar yayladaki işletmeyi talan etti
Aç kalan ayılar yayladaki işletmeyi talan etti

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Çamlıhemşin, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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