Aç kalan ayılar yayladaki işletmeyi talan etti - Son Dakika
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Aç kalan ayılar yayladaki işletmeyi talan etti

28.04.2022 19:10
Aç kalan ayılar yayladaki işletmeyi talan etti

Aç kalan ayılar yayladaki işletmeyi talan etti Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aç kalan ayılar, girdikleri yayladaki işletmeyi talan etti.

Aç kalan ayılar yayladaki işletmeyi talan etti

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aç kalan ayılar, girdikleri yayladaki işletmeyi talan etti.

Olay, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Badara Yaylası'nda meydana geldi. Kardan kapanan yayla yolunun açılmasının ardından yaylaya çıkan işletme sahipleri, işletmenin ayılar tarafından talan edildikleriyle karşılaştı. Vatandaşlar kar nedeniyle kapanan yayla yollarının bir an önce açılabilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

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Çamlıhemşin, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aç kalan ayılar yayladaki işletmeyi talan etti - Son Dakika


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