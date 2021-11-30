AÇ KALAN BOZ AYI MAHALLEDEKİ ÇÖPTE YİYECEK ARADI - Son Dakika

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan boz ayı ilçe merkezine indi.

Sarıkamış ilçesinde ormanlık alana yakın bir yerleşim yeri olan TOKİ bölgesine akşam saatlerinde gelen gelen boz ayı, çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı. Mahallede çöpten karnını doyurmaya çalışan boz ayı, etrafındaki köpeklere aldırış etmeden ikinci konteyneri de devirdi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen ayı bir süre daha çöpte yiyecek aradıktan sonra bölgeden uzaklaştı.