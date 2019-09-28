Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde aç kalan boz ayı şehir merkezine indi.



Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde aç kaldığı için şehir merkezine indiği düşünülen boz ayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boz ayının, şehir merkezinde, hızlı bir şekilde hareket edip, çevresini kontrol ettiği görüldü. - SİVAS