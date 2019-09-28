Son Dakika Haberleri: Aç kalan boz ayı, şehir merkezine indi
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Aç kalan boz ayı, şehir merkezine indi

1 saat önce

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde aç kalan boz ayı şehir merkezine indi.

Aç kalan boz ayı, şehir merkezine indi, System.String[]

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde aç kalan boz ayı şehir merkezine indi.


Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde aç kaldığı için şehir merkezine indiği düşünülen boz ayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boz ayının, şehir merkezinde, hızlı bir şekilde hareket edip, çevresini kontrol ettiği görüldü. - SİVAS

Koyulhisar, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:41 Kaynak: İHA
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