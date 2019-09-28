Aç kalan boz ayı, şehir merkezine indi
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde aç kalan boz ayı şehir merkezine indi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 10:41 Kaynak: İHA
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde aç kalan boz ayı şehir merkezine indi.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde aç kaldığı için şehir merkezine indiği düşünülen boz ayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, boz ayının, şehir merkezinde, hızlı bir şekilde hareket edip, çevresini kontrol ettiği görüldü. - SİVAS
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