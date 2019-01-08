Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Çakal Şehre İndi

Aç Kalan Çakal Şehre İndi

1 saat önce

Bilecik'te şehre inen çakal, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bilecik'te şehre inen çakal, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Hürriyet Mahallesi yakınındaki ormanlık alandan gelen çakal, Edebali Konutları civarına indi.

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çakalın, yolda bulduğu yiyecekleri yedikten sonra aynı yoldan ormanlık alana geri döndüğü görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:52 Kaynak: AA

Hürriyet Mahallesi, Bilecik, Güncel
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