Aç Kalan Çakal Şehre İndi
1 saat önce
Bilecik'te şehre inen çakal, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Bilecik
'te şehre inen çakal, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Hürriyet Mahallesi
yakınındaki ormanlık alandan gelen çakal, Edebali Konutları civarına indi.
Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde çakalın, yolda bulduğu yiyecekleri yedikten sonra aynı yoldan ormanlık alana geri döndüğü görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:52 Kaynak: AA
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