Aç Kalan Çakallar Şehre İndi
1 saat önce
Bilecik'te aç kalan çakallar şehre inerken, bu durum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bilecik'te aç kalan çakallar şehre inerken, bu durum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali Konutları yakınında bulunan ormanlık alandan aç kalan çakallar şehre indi. 9 çakal o anda yoldan geçen vatandaşı görünce kaçarken, çakallardan sadece biri görüntülenebildi. Yola çıkan çakallar araç ve insanlar nedeniyle geldiği yoldan geri dönerken, cep telefonu kamerası ile görüntülen çakal yolda bulduğu çöp poşetinin içindeki yiyeceği yemeye devam etti. Karnını doyuran çakal diğerleri gibi geldiği yoldan geri gitti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:50 Kaynak: İHA
Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi
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