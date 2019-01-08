Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Çakallar Şehre İndi

Aç Kalan Çakallar Şehre İndi

1 saat önce

Aç kalan çakallar şehre indiBİLECİK - Bilecik'te aç kalan çakallar şehre inerken, bu durum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aç kalan çakallar şehre indi

BİLECİK - Bilecik'te aç kalan çakallar şehre inerken, bu durum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali Konutları yakınında bulunan ormanlık alandan aç kalan çakallar şehre indi. 9 çakal o anda yoldan geçen vatandaşı görünce kaçarken, çakallardan sadece biri görüntülenebildi. Yola çıkan çakallar araç ve insanlar nedeniyle geldiği yoldan geri dönerken, cep telefonu kamerası ile görüntülen çakal yolda bulduğu çöp poşetinin içindeki yiyeceği yemeye devam etti. Karnını doyuran çakal diğerleri gibi geldiği yoldan geri gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:09 Kaynak: İHA

Hürriyet Mahallesi, Bilecik, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Hamile Yankesici Kardeş Son İşlerinde Yakayı Ele Verdi Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi

Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:42:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Çakallar Şehre İndi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]