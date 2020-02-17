Aç kalan dağ keçileri yonca ile beslendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aç kalan dağ keçileri yonca ile beslendi - Son Dakika

Aç kalan dağ keçileri yonca ile beslendi

6 saat önce

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kalan dağ keçileri yiyecek bulmak için kara yoluna kadar indi.

Aç kalan dağ keçileri yonca ile beslendi, System.String[]

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kalan dağ keçileri yiyecek bulmak için kara yoluna kadar indi. Yol üzerindeki maden işletmesi tarafından doğaya bırakılan yonca ile dağ keçileri yaşama tutundu.


Adıyaman'da özellikle rakımı yüksek bölgelerde etkisini sürdüren kar yağışı yaban hayatı etkiliyor. Dağ keçileri yiyecek bulmakta zorlanınca çareyi dağlık bölgelerden aşağı inmekte buldu. Adıyaman Çelikhan kara yolu üzerinde bulunan bakır madeni işletmesinin bulunduğu bölgeye kadar gelen yaban keçilerinin yardımına maden işletmesi yetişti. Maden görevlileri satın aldıkları kurutulmuş yoncaları tepelere bıraktı. Dağ keçileri bırakılan yoncaları yiyerek aç kalmaktan kurtuldu. Dağ keçilerinin bırakılan yoncaları yemesi, güvenlik kameraları ve dürbünlerle görüntülendi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Maden, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:12 Kaynak: İHA
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