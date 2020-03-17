Aç kalan dağ keçilerinin yoncayla beslendiği anlar fotokapanda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aç kalan dağ keçilerinin yoncayla beslendiği anlar fotokapanda - Son Dakika

Aç kalan dağ keçilerinin yoncayla beslendiği anlar fotokapanda

6 saat önce

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kalan dağ keçileri doğaya bırakılan yoncalar ile yaşama tutundu.

Aç kalan dağ keçilerinin yoncayla beslendiği anlar fotokapanda, System.String[]

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kalan dağ keçileri doğaya bırakılan yoncalar ile yaşama tutundu. Dağ keçilerinin kar altında yoncayla beslendiği anlar, fotokapanlar tarafından görüntülendi.


Antalya'da özellikle rakımı yüksek bölgelerde etkisini sürdüren kar yağışı yaban hayatı etkiliyor. Yaban keçilerinin yardımına Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü yetişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü olarak özellikle kışın ağır geçtiği aylarda "Yaban Hayatı Kış Yemleme Faaliyeti" kapsamında yaban keçileri için yonca bırakılıyor. Yaban hayvanlarının türüne ve besin ihtiyacına göre temin edilen (yonca, saman, sebze, meyve, arpa, buğday gibi) yemler ağır geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının popülasyonlarının yoğun olduğu bölgelerde veriliyor.


Bu kapsamda 6. Bölge Müdürlüğünce de Aralık, Ocak ve Şubat aylarında Burdur, Isparta ve Antalya illerinde özellikle büyük memeli yaban hayvanları başta olmak üzere yemleme çalışması yapıldı. Yemleme yapılan bölgelere yerleştirilen fotokapanlara dağ keçilerinin o anları yansıdı. Dağ keçileri bırakılan yoncaları yiyerek aç kalmaktan kurtuldu. Dağ keçilerinin bırakılan yoncaları yemesi de fotokapanlara yansıdı. - ANTALYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Antalya, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:24 Kaynak: İHA
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