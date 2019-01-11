Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Dağ Keçisi Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Aç Kalan Dağ Keçisi Jandarma Tarafından Kurtarıldı

22 dakika önce

Adıyaman'ın Tut ilçesinde dağda aç kalan dağ keçisi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aç Kalan Dağ Keçisi Jandarma Tarafından Kurtarıldı, System.String[]
Adıyaman'ın Tut ilçesinde dağda aç kalan dağ keçisi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kaşlıca köyü Soğukpınar mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede yabani dağ keçisinin bir eve yaklaştığı bilgisi üzerine Tut Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgyee gitti. Jandarmalar tarafından yabani dağ keçisi kurtarılarak Adıyaman Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:04 Kaynak: DHA

Adıyaman, Tut, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canan Karatay, Yemekten Hemen Sonra Çay İçilmesinin Yanlış Olduğunu Söyledi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Plastik Poşet Kullanımıyla İlgili Belediyelere Genelge Gönderdi

Termometrelerin Eksi 35'i Gördüğü İlçede Tilki Donarak Telef Oldu Çiftlik Bank, Tanker Bank Derken Deneyimli Gazeteci Uğur Dündar Yeni Bir Dolandırıcılığı Okurlarına Aktardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:26:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Dağ Keçisi Jandarma Tarafından Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]