Aç Kalan Dağ Keçisi Jandarma Tarafından Kurtarıldı
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Adıyaman'ın Tut ilçesinde dağda aç kalan dağ keçisi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde dağda aç kalan dağ keçisi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Kaşlıca köyü Soğukpınar mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede yabani dağ keçisinin bir eve yaklaştığı bilgisi üzerine Tut Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgyee gitti. Jandarmalar tarafından yabani dağ keçisi kurtarılarak Adıyaman Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:04 Kaynak: DHA
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