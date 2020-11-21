Aç kalan domuz sürüleri köylere inmeye başladı - Son Dakika

Aç kalan domuz sürüleri köylere inmeye başladı
21.11.2020 17:27
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yiyecek aramaya çıkan domuz sürüsü ilçe merkezinde 7 kilometre uzaklıkta bulunan köye indi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yiyecek aramaya çıkan domuz sürüsü ilçe merkezinde 7 kilometre uzaklıkta bulunan köye indi. Domuz sürülerini karşısında gören bir vatandaş ise o anları cep telefonuna kaydetti.
Alaplı ilçesinde, kış mevsimi gelmesiyle yiyecek aramaya çıkan yaban domuzları ilçe yakınlarında sürü halinde görüntülendi. İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki Kocaali Köyüne inen yaban domuz sürüsünü karşısında gören bir köylü o anları cep telefonuna kaydederek, "Tabii hayvanlar aç olduğu için Köylere iniyorlar, toplu halde geziyorlar. Araçla giderken yolun karşısına geçtiklerini gördük. Yaklaşık 30 tane yaban domuzu vardı" dedi.
Köye kadar inen domuzlar sonra ormanlık alana doğru gözden kayboldu.
-İHA-
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