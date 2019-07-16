Son Dakika Haberleri: Aç kalan domuz sürüsü Çeşmealtı'na indi
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Aç kalan domuz sürüsü Çeşmealtı'na indi

1 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde aç ve susuz kaldığı düşünülen onlarca domuz Güvendik Mahallesi Çeşmealtı mevkiine indi.

İzmir'in Urla ilçesinde aç ve susuz kaldığı düşünülen onlarca domuz Güvendik Mahallesi Çeşmealtı mevkiine indi. Yiyecek ve su arayan domuzlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Aç kalan domuz sürüsü Çeşmealtı'na indi
İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:23 Kaynak: AA
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