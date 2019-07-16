Aç kalan domuz sürüsü Çeşmealtı'na indi
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İzmir'in Urla ilçesinde aç ve susuz kaldığı düşünülen onlarca domuz Güvendik Mahallesi Çeşmealtı mevkiine indi.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:23 Kaynak: AA
'in Urla
ilçesinde aç ve susuz kaldığı düşünülen onlarca domuz Güvendik Mahallesi Çeşmealtı mevkiine indi. Yiyecek ve su arayan domuzlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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