Aç Kalan Domuz Sürüsü Kasabaya İndi
29 dakika önce
Aç kalan domuz sürüsü kasabaya indiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 2 gün önce yağan kar sonrası aç kalan onlarca yaban domuzu kasabaya indi.
Aç kalan domuz sürüsü kasabaya indi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'da 2 gün önce yağan kar sonrası aç kalan onlarca yaban domuzu kasabaya indi.
Afyonkarahisar'ın kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Erkmen
kasabasında cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde onlarca domuzun kasabaya indiği görülüyor. Araç
içerisinden çekilen domuz sürüsünün 2 gün önce Afyonkarahisar'a yağan ve yer yer 40 santime ulaşan kar yağışında aç kaldığı için kasabaya indiği düşünülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:01 Kaynak: İHA
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