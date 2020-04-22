Aç kalan domuzlar Marmaris sokaklarına indi - Son Dakika

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Aç kalan domuzlar Marmaris sokaklarına indi
6 saat önce
Aç kalan domuzlar Marmaris sokaklarına indi Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece sürü halinde gezen domuzlar bir süre yiyecek aradıktan sonra tekrar ormana döndü.
Aç kalan domuzlar Marmaris sokaklarına indi
MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece sürü halinde gezen domuzlar bir süre yiyecek aradıktan sonra tekrar ormana döndü.
Siteler mahallesi üzerinde bulunan cadde boyunca yaklaşık 1 kilometre yiyecek arayan domuzları gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Marmaris Siteler mahallesi mevkiinde cadde üzerinde dolaşan domuzların sürüler halinde dolaşması ve boş sokaklarda yiyecek araması ilginç görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:53 Kaynak: İHA
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