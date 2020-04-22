Aç kalan domuzlar Marmaris sokaklarına indi - Son Dakika

Siteler mahallesi üzerinde bulunan cadde boyunca yaklaşık 1 kilometre yiyecek arayan domuzları gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi. Marmaris Siteler mahallesi mevkiinde cadde üzerinde dolaşan domuzların sürüler halinde dolaşması ve boş sokaklarda yiyecek araması ilginç görüntüler oluşturdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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