Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Domuzlar Şehre İndi

Aç Kalan Domuzlar Şehre İndi

41 dakika önce

Aç kalan domuzlar şehre indiKAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aç kalan domuzlar, şehir merkezine inerek yiyecek aradı.

Aç kalan domuzlar şehre indi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aç kalan domuzlar, şehir merkezine inerek yiyecek aradı.
İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesinde ara sokaklarda domuz gören vatandaşlar durumu polisi arayarak ihbar etti. İhbarın alınmasının ardından yönlendirilen ekipler, domuzların herhangi bir olumsuzluk yaşatmaması için bölgeyi kontrol altında tuttu. Bir süre çöplüklerde ve boş arazilerde yiyecek arayan domuzlar, dağlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:42 Kaynak: İHA

Kayseri, Melikgazi, 3. Sayfa
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