Aç kalan domuzlar şehre indi - Son Dakika

Aç kalan domuzlar şehre indi

KARABÜK - Karabük'te, aç kalan domuzlar şehre inerken, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.

İnsanlar korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerine çekildikçe sokaklarda bazı hayvanlar görülmeye başlandı. Ülkenin birçok şehrinde vahşi hayvanların şehre indiği görüntüleri yer alırken, Karabük'te de domuzlar şehre indi.

Aç kalan yaban domuzları Bahçelievler, Kapullu ve Adatepe mahallelerine indi. Şehre inen domuzlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.