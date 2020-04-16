Aç kalan domuzlar şehre indi - Son Dakika

Aç kalan domuzlar şehre indi
6 saat önce
Aç kalan domuzlar şehre indi Karabük'te, aç kalan domuzlar şehre inerken, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
Aç kalan domuzlar şehre indi
KARABÜK - Karabük'te, aç kalan domuzlar şehre inerken, o anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
İnsanlar korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerine çekildikçe sokaklarda bazı hayvanlar görülmeye başlandı. Ülkenin birçok şehrinde vahşi hayvanların şehre indiği görüntüleri yer alırken, Karabük'te de domuzlar şehre indi.
Aç kalan yaban domuzları Bahçelievler, Kapullu ve Adatepe mahallelerine indi. Şehre inen domuzlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 07:57 Kaynak: İHA
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