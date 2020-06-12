Aç kalan domuzlar şehre indi - Son Dakika



Aç kalan domuzlar şehre indi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi. Bir sitenin önüne gelen domuzlar, yeşillik alanı talan etti.

Bodrum'da, dağlık alanda aç kalan domuzlar şehir merkezine indi. Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir sitenin önüne gelen domuzlar, sitenin önündeki yeşillik alana girdi. Domuzlar yiyecek aradıkları sırada, yeşillik alanı talan ederken, bir vatandaş ise olayı cep telefonu ile kaydetti. Görüntüyü çeken vatandaş, Burası şehrin merkezi, artık bunlar iyice yüzsüzleşti şehre inmeye başladı notuyla sosyal medyada paylaştı.

Öte yandan, domuzlar vatandaşlar tarafından kovuldu.