Aç kalan domuzlar, sürüler halinde köylere indi - Son Dakika

Aç kalan domuzlar, sürüler halinde köylere indi

09.10.2020 10:11

Aç kalan domuzlar, sürüler halinde köylere indi Sivas'ın Zara ilçesi Aluçlubel köyüne inen domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Aç kalan domuzlar, sürüler halinde köylere indi

Sivas'ın Zara ilçesi Aluçlubel köyüne inen domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesi Aluçlubel köyüne inen domuz sürüsü, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Zara ilçesi Aluçlubel köyünde yaşayan Özcan Çelik, hayvanlarını eve getirmek için meraya gittiğinde dağlık alanda domuz sürüsüyle karşılaştı. Sayıları 20'yi bulan domuzlar karşısında şaşkınlık yaşayan Çelik, domuzları cep telefonuyla görüntüledi. Domuzların rahatlığı ve bu mevsimde Zara bölgesinde görülmesiyse dikkat çekti.

Domuzların sürüler halinde gezindiğini belirten Özcan Çelik, "Hayvanlarımı getirmek için dağa gitmiştim, aninden karşıma domuzlar çıktı. Domuzlar yaklaşık 20 taneydi. Bende cebimden çıkardığım telefonumla onları görüntüledim. Yılın bu mevsiminde sürüler halinde geziyorlar" dedi.

Aç kalan domuzlar, sürüler halinde köylere indi
Aç kalan domuzlar, sürüler halinde köylere indi
Aç kalan domuzlar, sürüler halinde köylere indi
Aç kalan domuzlar, sürüler halinde köylere indi

Cep Telefonu, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aç kalan domuzlar, sürüler halinde köylere indi - Son Dakika

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