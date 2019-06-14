Son Dakika Haberleri: Aç kalan domuzlar yazlıkçılara dadandı
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Aç kalan domuzlar yazlıkçılara dadandı

5 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yiyecek bulamayan yaban domuzları yazlıkçılara dadandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yiyecek bulamayan yaban domuzları yazlıkçılara dadandı. Kaz Dağları'nın eteklerindeki sitelere kadar inen domuzlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Edremit'in turistik Altınoluk Mahallesi'nde Kazdağları'ndan yerleşim alanlarına inen domuzların, aç kaldıkları için çöp bidonları yanında yiyecek aradıkları görüldü. Mahalleli, yaklaşık iki haftadan bu yana yerleşim alanında domuzlar ile karşılaştıklarını belirti. Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, domuzların 15 gündür sitelerin çevresinde dolaştığını belirtti.
(Emrah Elmas-Bekir Terzioğlu/İHA)
Aç kalan domuzlar yazlıkçılara dadandı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
Kazdağları, Kaz Dağları, Balıkesir, Edremit, Güncel
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