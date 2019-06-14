Aç kalan domuzlar yazlıkçılara dadandı
5 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yiyecek bulamayan yaban domuzları yazlıkçılara dadandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:25 Kaynak: İHA
'in Edremit
ilçesinde yiyecek bulamayan yaban domuzları yazlıkçılara dadandı. Kaz Dağları
'nın eteklerindeki sitelere kadar inen domuzlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Edremit'in turistik Altınoluk
Mahallesi'nde Kazdağları
'ndan yerleşim alanlarına inen domuzların, aç kaldıkları için çöp bidonları yanında yiyecek aradıkları görüldü. Mahalleli, yaklaşık iki haftadan bu yana yerleşim alanında domuzlar ile karşılaştıklarını belirti. Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, domuzların 15 gündür sitelerin çevresinde dolaştığını belirtti.
(Emrah
Elmas-Bekir Terzioğlu/İHA)
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