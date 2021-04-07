Aç kalan fareler Tekirdağ-İstanbul çevre yolunu bastı - Son Dakika

Aç kalan fareler Tekirdağ-İstanbul çevre yolunu bastı
07.04.2021 14:23
Aç kalan fareler Tekirdağ-İstanbul çevre yolunu bastı Tekirdağ'da aç kalan fareler İstanbul-Tekirdağ yolunu bastı.
Aç kalan fareler Tekirdağ- İstanbul çevre yolunu bastı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aç kalan fareler İstanbul-Tekirdağ yolunu bastı. Yolda yiyecek arayan fareler zaman zaman ezilme tehlikesi geçirdi.
Şehir merkezinde aç kalan fareler yol bastı. İstanbul - Tekirdağ çevre yolunda asfalta çıkan fareler emniyet şeridinde bir süre yiyecek bir şeyler aradı. Trafiğin yoğun olmasına karşın emniyet şeridinde görülen fareler, zaman zaman yoldan geçen araçların altında ezilme tehlikesi geçirdi.
Boyutlarının büyük olmasıyla da dikkat çeken yol basan fareleri görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Ayrıca yolun kenarındaki otların arasında çok sayıda fare deliği olduğu gözlendi.
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