Aç Kalan Geyikler Köye İndi
42 dakika önce
Aç kalan geyikler köye indiBURSA - Yüksek kesimlerdeki kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulamayan anne Geyik ile yavrusu, yiyecek bulabilmek için Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Saadet mahallesine indi.
Aç kalan geyikler köye indi
BURSA - Yüksek kesimlerdeki kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulamayan anne Geyik ile yavrusu, yiyecek bulabilmek için Bursa
'nın İnegöl
ilçesine bağlı Saadet mahallesine indi.
İnegöl'e bağlı Saadet mahallesi Muhtarı Zeki Ekren, Köy konağına odun getirmek için köyün üzerindeki yaylaya çıkarken, yaylaya yakın yol kenarındaki ormanlık alanda iki geyik gördü. Karda yiyecek bulabilmek için köye inen Anne
ve yavru geyiği gören Muhtar, "gel kızım seni vurmayız" diye seslenerek geyikleri beslemeye çalıştı. İnsanlardan korkan geyikler uzaklaşarak gözden kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:01 Kaynak: İHA
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