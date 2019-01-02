Son Dakika Haberleri: Aç Kalan Güvercinler Buğday Kamyonlarını Mesken Tuttu

Aç Kalan Güvercinler Buğday Kamyonlarını Mesken Tuttu

1 saat önce

Gaziantep'te kış koşullarının kendini hissettirmesinin ardından aç kalan güvercinler, buğday yükü boşaltan kamyonları mesken tuttu.

Aç Kalan Güvercinler Buğday Kamyonlarını Mesken Tuttu, System.String[]
Gaziantep'te kış koşullarının kendini hissettirmesinin ardından aç kalan güvercinler, buğday yükü boşaltan kamyonları mesken tuttu.

Gaziantep'te kar ve soğuk havadan en çok etkilenenler hayvanlar oldu. Aç kalan güvercinler, buğday pazarını mesken tuttu. Brandalı olarak pazara gelen ve yükünü boşaltan kamyonların kasaları, güvercinlerin akınına uğruyor. Kalan buğday tanelerini yiyen güvercinler, gün boyu bir kamyonun kasasından diğer aracın kasasına uçuyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:58 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
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