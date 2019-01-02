Aç Kalan Güvercinler Buğday Kamyonlarını Mesken Tuttu
47 dakika önce
Aç kalan güvercinler buğday kamyonlarını mesken tuttuGAZİANTEP - Gaziantep'te kış koşullarının kendini hissettirmesinin ardından aç kalan güvercinler, buğday yükü boşaltan kamyonları mesken tuttu.
Aç kalan güvercinler buğday kamyonlarını mesken tuttu
GAZİANTEP - Gaziantep
'te kış koşullarının kendini hissettirmesinin ardından aç kalan güvercinler, buğday yükü boşaltan kamyonları mesken tuttu.
Gaziantep'te kar ve soğuk havadan en çok etkilenenler hayvanlar oldu. Aç kalan güvercinler, buğday pazarını mesken tuttu. Brandalı olarak pazara gelen ve yükünü boşaltan kamyonların kasaları, güvercinlerin akınına uğruyor. Kalan buğday tanelerini yiyen güvercinler, gün boyu bir kamyonun kasasından diğer aracın kasasına uçuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:36 Kaynak: İHA
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