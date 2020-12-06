- Aç kalan güvercinlerin imdadına polisler yetiştiı - Son Dakika

- Aç kalan güvercinlerin imdadına polisler yetişti

Gümüşhane kent merkezinin maskotları güvercinleri bu kez polisler doyurdu

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan güvercin ve sokak hayvanları unutulmadı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane kent merkezinde normal zamanlarda vatandaşlar tarafından doyurulan güvercinler sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalınca imdadına polisler yetişti.

Gümüşhane'de önceki gece başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan güvercinler ve sokak köpekleri Emniyet görevlileri tarafından yemlendi.

Kent merkezinde yüzlerce güvercinin mesken tuttuğu 15 Temmuz Zafer Meydanı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalınca aç kalan güvercinlerin imdadına polisler yetişti.

Vatandaşların sürekli bu bölgede yemlediği ve alanın maskotu olan güvercinler kısıtlamanın ikinci gününde polisler tarafından unutulmadı. Emniyet görevlilerinin aldıkları yemleri alana dökmelerinin ardından çatılarda güneşlenen yüzlerce güvercin anında alana akın ederek adeta birbirlerini ezip yemleri yemeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisliği Büro Amirliği görevlilerinin de destek verdiği etkinlikte birçok kez kuşlara yem verildi.

Kuşların ardından bu kez sokak hayvanları için harekete geçen emniyet görevlileri kent merkezindeki belirli noktalara yem bıraktı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Köprübaşı Polis Merkezi Amiri Komiser Fatih İnan, "Covid-19 salgını kapsamında uzun zaman sonra ilk kez bu hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 39.saatindeyiz. Biz sokak hayvanları ve güvercinlilerimizi 15 Temmuz Zafer Meydanı ve polis merkezimizin önündeki Fatih Parkında İl Emniyet Müdürümüz Celal Taşci'nin talimatıyla besliyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanları çok etkileniyor. Dünya sadece insanoğlunun değildir sloganıyla meslektaşlarımız bu görevi kent merkezinde kendilerine addetti. Ayrıca Hayvan ve Doğa Polislerimiz de görev başında bu alanda çalışmalarına devam ediyor. Lütfen herkes bu kısıtlamaya uysun, hayat eve sığar" dedi.