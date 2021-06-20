Aç kalan köpekler koyunları yedi - Son Dakika

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde aç alan köpekler köye indi, 25 koyunu telef etti, 15 kuzuyu yaraladı.

Alınan bilgilere göre, dün gece Eleşkirt ilçesine bağlı Mollasüleyman köyünde Cesim Yazıcı koyun ve kuzularının telef olduğunu gördü. Çobanlar aç kalan 5-6 köpeğin koyunları yediklerini gördüklerini söylediler. Olayda 25 koyun telef olurken, 15 kuzu da yaralandı.

Bölgede daha öncede köpeklerin hayvanları telef ettiği öğrenildi. - AĞRI