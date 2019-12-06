Son Dakika Haberleri: Aç kalan köpekler küçükbaş hayvanlara saldırıyor
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Aç kalan köpekler küçükbaş hayvanlara saldırıyor

6 saat önce

Bilecik'te geçtiğimiz ay yaşanan olayda bir kişinin 38 tavuğu başıboş köpekler tarafından telef edilirken, son olarak başka bir vatandaşın küçükbaş hayvanları da aynı akıbete uğradı.

Aç kalan köpekler küçükbaş hayvanlara saldırıyor, System.String[]

Bilecik'te geçtiğimiz ay yaşanan olayda bir kişinin 38 tavuğu başıboş köpekler tarafından telef edilirken, son olarak başka bir vatandaşın küçükbaş hayvanları da aynı akıbete uğradı.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde başıboş köpekler geçen ay Halil Türk'e ait 38 adet tavuğu telef etmişti. Son olarak aynı köyde ikamet eden Mehmet Gümüştekin'in bahçesinde baktığı hindi ve tavuklar da aç köpekler tarafından telef edildi. Bahçesinde gördüğü manzara karşında şoke olan Gümüştekin, geçen ay komşusunun 38 tavuğunun yine başıboş köpekler tarafından telef edildiğini söyledi. Köyde çocukların okula gidemez duruma geldiğini anlatan Gümüştekin, sözlerine şöyle devam etti;


"Geçen ay köyümüzde sokak köpekleri bir başka kümeste 38 tane tavuğu telef etmiş, bizler de köy halkı olarak yetkililere seslenmiştik. Bu olayın daha köyümüzde izleri silinmemişken bugün de benim bahçemdeki çitleri kıran 5 köpeği hindi ve tavuklarımı yerken yakaladım. Köpeklerden 4'ü beni görünce hemen kaçarken, birisi beni gördüğü halde hindileri yemeye devam ediyordu. Bu olay benim kümesimde ilk yaşanmıyor, daha önce de komşumun 38 tavuğu yine sokak köpekleri tarafından telef edilmişti. Sokak köpeklerine gelince hayvan hakları var da bizim telef olan hindilerimizin, tavuklarımızın, horozlarımızın hakkı yok mu? Bugün benim kümesinden 4 hindi, 4 tavuk ve 1 horozum telef oldu. Yetkililer sesimizi duymazsa köyümüzde hayvan besleyemeyecek hale geleceğiz." - BİLECİK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:26 Kaynak: İHA
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