Aç kalan köpeklerin saldırdığı 3 koyun telef oldu - Son Dakika

Aç kalan köpeklerin saldırdığı 3 koyun telef oldu
6 saat önce
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde aç kalan köpeklerin saldırdığı 3 koyun telef oldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:01 Kaynak: İHA
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde aç kalan köpeklerin saldırdığı 3 koyun telef oldu.
Olay, Ferizli ilçesi Sarıahmetler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Akıncı isimli vatandaşa ait koyunlara aç kalan köpekler saldırdı. Sabah ahırının bahçesinde koyunları telef olmuş şekilde yerde yatarken gören ahırın sahibi neye uğradığını şaşırdı. Ahmet Akıncı ormanlık alanlarda başıboş aç halde gezen köpekler için bir önlem alınmasını istedi. - SAKARYA
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