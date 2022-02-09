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Aç kalan kurdu elleriyle besledi - Son Dakika

Aç kalan kurdu elleriyle besledi

09.02.2022 23:07

Aç kalan kurdu elleriyle besledi Sivas'ta bir kişi vahşi kurt yavrusunu kedi besler gibi elleriyle besledi Sivas'ta bir kişi vahşi kurt yavrusunu kedi besler gibi elleriyle besledi Sivas'ın Divriği ilçesinde piknik yapmak için araziye giden üç arkadaş yavru bir kurtla karşılaştı.

Aç kalan kurdu elleriyle besledi

Sivas'ta bir kişi vahşi kurt yavrusunu kedi besler gibi elleriyle besledi

SİVAS - Sivas'ta bir kişi vahşi kurt yavrusunu kedi besler gibi elleriyle besledi

Sivas'ın Divriği ilçesinde piknik yapmak için araziye giden üç arkadaş yavru bir kurtla karşılaştı. Berat Öztürk aç olduğunu düşündüğü yavru kurdun yanına gidip, mangalda pişirmek için hazırladığı et parçalarından uzattı. Aç kurt bu teklifi geri çevirmeyerek insan elinden beslenmeyi tercih etti. Öztürk kurdu kedi besler gibi besledi. Arkadaşı da bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Aç kalan kurdu elleriyle besledi
Aç kalan kurdu elleriyle besledi

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Divriği, piknik, Sivas, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aç kalan kurdu elleriyle besledi - Son Dakika


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