Aç Kalan Kurt İlçe Merkezine İndi
35 dakika önce
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde zorlu hava şartlarının ardından aç kalan kurt ilçe merkezine indi.
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir
'in Kaman
ilçesinde zorlu hava şartlarının ardından aç kalan kurt ilçe merkezine indi.
Gece saatlerinde karnını doyurmak ilçe merkezine inen kurt, cep telefonu ile fotoğraflandı. İlçeye bağlı Çiftlikli Mahallesi'nde yiyecek aramak için çöpleri karıştıran kurt'u, yoldan geçen vatandaş fark etti. Cep telefonu ile kurdu görüntüleyen Ü. S., kurt olduğunu sonradan anladığını belirtti. Ü.S., "Kurt mu köpek mi diye tereddüt ettim. Sonra araba ile yakınlarına kadar gelip kurt olduğunu görünce şaşırdım. Köpeklere oranla daha büyüktü. Yiyecek aramak için çöpleri karıştırıyordu" dedi. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:15 Kaynak: İHA
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